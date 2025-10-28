お笑いタレントのやす子が自身のXを更新し、「高校の同級生が美容師さんになって髪切ってくれた 感慨深い」と新しいヘアスタイルを披露した。この投稿では、オン眉の前髪にベリーショート、黄色のトレーナーを着たやす子の姿が映っており、多くのフォロワーから反響が寄せられている。この投稿には「ジャイアンと被ります(人>ω•*)」「似合ってます！！」「とっても似合ってます♡」「「ハリセンボン」近藤春菜だ！」「