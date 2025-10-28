韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU(ボムギュ)が28日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われたサンリオの「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」プレス発表会に女優の玉城ティナとともに登場した。TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」は、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした「ピクニックエリア」が広がる空間。ハローキティの