北陸鉄道グループは赤字経営を改善するため、路線バスの運賃値上げを北陸信越運輸局に申請しました。認められれば金沢市近郊の路線は来年2月から一律10円の値上げとなります。北陸鉄道グループの路線バスはコロナ禍以降、利用者数は回復傾向にあるものの、昨年度、およそ8億円の営業赤字を計上するなど厳しい経営が続いています。今後も人口減少や慢性的な乗務員不足が見込まれる中、老朽化した車両の更新や雇用環境の改善、輸送サ