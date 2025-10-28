プロ野球・独立リーグの石川ミリオンスターズが今年のシーズンを終え、27日夜、金沢市内でファンに向けて報告会が開かれました。金沢市内のホテルで開かれたシーズン報告会には、チームの関係者やファンなど、合わせておよそ150人が集まりました。独立リーグの日本海リーグに所属する石川ミリオンスターズは、今シーズン、20勝19敗で惜しくもリーグ2位、連覇を逃しました。ファンを前に岡崎太一監督は「勝負どころで力を発揮できな