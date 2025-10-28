9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、韓国・ブルースクエア SOL トラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』メディアショーケースを開催。HARUAが、日本の音楽市場との違いを語った。【写真】&TEAM・HARUA、ハートをつくってキュートな愛きょう！韓国デビューにあたって、日本市場との違いを問われたHARUAは「韓国語で全部レコーディングしなければならないのですが、パッチムなど発音が違うので、それを