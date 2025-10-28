モデルで俳優の山田優さんは10月26日、自身のInstagramを更新。抜群の美脚を披露しました。【写真】山田優の圧巻の美脚「黄色バッグ可愛い」山田さんは「今日は雨でしたね雨の日は、家の中を整える時間に」とつづり、2枚の写真と１本の動画を載せています。ネイビーのシャツにショート丈のパンツを着用した姿を披露。肩にかけた黄色いバッグと大きなサングラスが目を引きます。また、ショート丈のパンツからは圧巻の美脚があらわ