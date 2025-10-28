俳優の吉沢悠（47）が28日までに自身のインスタグラムを更新。舞台「ハリーポッターと呪いの子」の同窓会の様子を投稿した。自身のインスタグラムで「ハリーポッター同窓会」と題して投稿。「懐かしい話で盛り上がってます。来年２月からのカムバックに向けて、色々話せました。ありがとうございます」と、舞台「ハリーポッターと呪いの子」の共演者だったタレントの大沢あかね、俳優の姜暢雄、各々との2ショット写真などを