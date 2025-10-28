【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は２７日、ワシントン郊外の軍医療施設で磁気共鳴画像（ＭＲＩ）検査を受けたことを明らかにした。大統領専用機内で記者団に対し、検査結果は「完璧だった」と説明したが、検査を受けた目的については明らかにしなかった。７９歳のトランプ氏は大統領就任後、足首にむくみが確認され、ホワイトハウスが７月、トランプ氏が慢性静脈不全と診断されたと発表している。手の甲にはあざ