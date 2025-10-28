米国のトランプ大統領が来日した２７日、東京スカイツリー（東京都墨田区）が星条旗の色をイメージした赤、青、白の３色にライトアップされた。東京タワー（港区）や都庁（新宿区）も星条旗カラーに彩られた。ライトアップは２８日も行われる。