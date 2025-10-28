落語家・桂文枝が２８日、ブログを更新し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が申告敬遠ばかりの打席が続くことに異議を唱えた。大谷は２７日（日本時間２８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。７回まで４打数４安打、本塁打２本、二塁打２本の３打点と大当たりだった。しかしその後の４打席はすべて申告敬遠で打たせてもらえず。試合は５−５のまま