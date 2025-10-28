トヨタ新型「RAV4」が800万円！トヨタのイタリア法人は2025年10月13日、フルモデルチェンジを遂げ6代目となった新型「RAV4」を発売したと発表しました。その仕様やデザインに対し、日本国内のユーザーからも高い関心が寄せられています。約1000万円も!? 新型RAV4！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（64枚）1994年に登場したRAV4は、現在のクロスオーバーSUVの先駆けとして、日常で使いやすい走破性と