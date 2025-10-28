広島は２８日、宮崎・日南で来月１〜２１日（休日＝４、８、１３、１７日）に行う秋季キャンプのメンバーを発表した。２７歳の森翔平投手を最年長に、坂倉将吾捕手、矢野雅哉内野手ら３１人が参加する。休日４日を含む２１日間は昨年より４日長く、メンバーも３８人から７人減で行う。新井監督は、今季終了後に「時間は無限ではない。長くやりたいし、人数が多いと（練習量が）分散してしまう」と“密度倍増”で行う意図を説明