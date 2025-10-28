◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第３戦は、５―５の同点で延長１７回に突入した。延長１６回の攻撃時には、ブルージェイズの主砲でＶ・ゲレロ内野手がベンチ最前で果物を食べる姿が映し出された。栄養補給のために球団から用意されたとみられ、ゲレロはリンゴを丸かじりした後