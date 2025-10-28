「モンベルクラブ会員」は入洞料金10％オフに岡山県新見市の井倉洞 岡山県新見市はアウトドアの観点から誘客を図ろうと、アウトドア用品メーカーのモンベル（本社・大阪市）と提携し、11月1日から「モンベルフレンドタウン」に登録されます。 モンベルの「フレンドタウン・エリア」になった自治体や地域は、会員数約118万人の「モンベルクラブ会員」向けアプリにアウトドアやグルメの情報を掲載したり、観光施