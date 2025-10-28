◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２８日、美浦トレセン２３年の皐月賞馬・ソールオリエンス（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は坂路を６６秒６―１５秒５で調整。手塚久調教師は「ここに合わせて立ち上げてやってきている。順調にきていますよ」と納得の表情を浮かべた。昨年の宝塚記念（２着）を最後に馬券内からは遠ざかり、なかなかスカっとするレー