固定電話で使う録音機 特殊詐欺の被害防止につなげようと、JA共済連岡山が岡山県防犯協会に固定電話で使う録音機を贈りました。 28日、岡山県警本部で贈呈式が行われ、JA共済連岡山から岡山県防犯協会に固定電話で使う録音機100台分の目録が贈られました。 録音機は県警と防犯協会が必要な家庭に配布するということです。 この録音機は電話がかかってくると「通話内容は防犯のため会話内容を自動録音い