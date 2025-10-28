シンガー・ソングライターのイルカさんが自身の公式サイトとＸで、サックス奏者で父の保坂俊雄さんの訃報を伝えています。【写真を見る】【 イルカ 】サックス奏者の父・保坂俊雄さん(97)の訃報を伝える「全てクリアしサッと旅立ちました」今月17日にステージで演奏イルカさんは「父・保坂俊雄（享年97歳）が自宅にて急逝いたしました」「老衰による心不全との事で令和7年10月21日昼、安らかな眠りにつきました」と報告しました。&