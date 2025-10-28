俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の第38回東京国際映画祭のオープニング上映舞台あいさつに登場した際のオフショット画像を公開しました。【写真を見る】【 のん 】 「映画を愛する人達が集う映画祭、胸が熱くなります」東京国際映画祭でのオフショット公開のんさんは、深い紫色のベアトップのドレスを着用。ドレープが寄せられた優雅なデザイン