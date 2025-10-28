高温に関する早期天候情報（東北地方） 【画像】東北・全国の天気 令和７年１０月２７日１４時３０分 仙台管区気象台発表 東北地方１１月４日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．２℃以上 東北地方の気温は、向こう３日間程度は、大陸からの寒気の影響で、低く、かなり低い日もあるでしょう。その後は、暖かい空気に覆われやすくなるため高い日が多く、１１月４日頃からはかなり高く