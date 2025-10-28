来年1月に東京で開催されるバレーボールの全日本高校選手権(春高バレー)の鹿児島県予選が、10月31日から始まる。女子で2大会連続3度目の春高出場を狙う鹿児島実は年代別日本代表セッターの古川千裕(ふるかわ・ちひろ)＝3年＝がけん引。身長172センチの「高さ」とボールの下に入る「速さ」を生かしたトスワークで、強豪がひしめく激戦区突破へ燃えている。決勝は男女ともに11月3日、鹿児島市の西原商会アリーナで行われる。鹿