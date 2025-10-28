鶴岡市によりますと、２８日午前１１時５０分ごろ、鶴岡市たらのき代の住宅近くで、親子のクマ２頭が目撃されました。 クマは北側の森に逃げていったということです。 現場は特別養護老人ホーム桃寿荘から南におよそ５００メートルの場所です。 市が注意を呼びかけています。