国内ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹で、中国女子ツアーに参戦するセキ・ユウリ（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国の美しい民族衣装を着た写真を投稿した。【写真】おとぎ話のお姫様？ 民族衣装を着たセキ・ユウリ【本人のInstagramより】「大理の空はとても青く、雲はとても軽く、時間はとてもゆっくりと流れています」と記したユウリ。淡いクリーム色と水色をベースに、美しい刺繍が施されたレース生地がふんだん