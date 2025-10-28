モデルのマギー（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛車とともに撮影した私服ショットを公開した。【写真】「GT4カッコイイ」マギーと愛車・ポルシェの2ショットマギーは「My car @porsche GT4RSWearing @patouBag @loeweBoots @chloe」と私服から愛車まで、愛用しているブランドをメンション。高級外車・ポルシェのGT4RSの横に立ち、すらっと伸びた美脚を見せた黒の衣装とピンクのバッグをアクセントに合わ