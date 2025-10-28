菊地幸夫弁護士が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、街頭演説中だった安倍晋三元首相を銃撃し、殺害したとして殺人など5つの罪に問われた事件の量刑について解説した。山上徹也被告（45）は22年7月8日、奈良市内の路上で参院選の応援演説中だった安倍氏に向けて手製の銃を発砲した。安倍氏はヘリで緊急搬送されたが、搬送先の病院で死亡した。同被告は調べに対し、母親が世界平和統一家庭