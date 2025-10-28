28日正午前、熊本県芦北町の道の駅で、軽乗用車が車止めをなぎ倒して70代の男性をはねました。男性は意識不明の重体です。 【写真を見る】道の駅「芦北でこぽん」駐車場で重体事故74歳の運転手を現行犯逮捕事故の状況「覚えていない」熊本 午前11時45分ごろ、芦北町佐敷にある道の駅「芦北でこぽん」の駐車場で、軽乗用車が車止めをなぎ倒したあと、近くにいた長道茂利さん（72）をはねました。 長道さんは病院に運ばれま