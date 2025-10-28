大分県豊後高田市の空き家からガラス窓を盗んだとして、54歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市都町に住む会社員の男（54）です。 警察によりますと、男は2025年7月下旬から8月23日午後1時20分頃までの間、豊後高田市内の空き家に侵入し、ガラス窓8枚（時価合計約1万6000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 近くの住人が「空き家のアルミサッシがなくなっている」と110番通報し、警察が聞き込み捜