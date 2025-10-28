愛知・豊橋市の交差点で、信号無視の車が直進車と衝突する事故がカメラに捉えられた。直進車ははずみで道路脇の看板に衝突…横転して停止した。現場は地元で「魔の交差点」と呼ばれる場所で、過去にも同様の事故が起きているという。現場にいた撮影者は救助に駆け付け、当時の衝撃を語っている。“魔の交差点”で車が横転愛知・豊橋市の交差点で23日に撮影されたのは、車同士が出会い頭に衝突し、ぶつけられた車がはじき飛ばされ横