SUPER EIGHT村上信五（43）が、28日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。天敵の食べ物を明かした。「アサイーが流行っている件」という話題でトーク。マツコ・デラックスが「なんで食ってんの？健康のため？おいしいの？何がおいしいのアレ？」と観客に問いかけた。続けて村上も「味するのか？アレ」と疑問の様子。マツコも「酸っぱいんだか、何だかよくわかんない味なのよ。意味がわかんないの