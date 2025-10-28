元日向坂46齊藤京子（28）が28日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた東京国際映画祭ガラ・セレクション出品の初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督、26年1月23日公開）の公式上映に登壇した。劇中でアイドル「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーを演じるが「私も昨年、卒業したんですけど、グループを結成できたのが、うれしかった。大好きで、クランクアップ時に号泣したくらい。何だったら、どこかで結成したいくらいに思