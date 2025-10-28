※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任直後から生徒の反感を買い孤立していた非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実を知りプライドを傷つけられる。人気実習生・川合への嫉妬から、川合と男子生徒・三村のやり取りを「不適切な関係」と訴えるが、嘘が露見し問題行動も発覚。校長室で叱責を受け、「生徒を自分の子どもに置き換えて考えてください」と真山に諭