3歳で舞台に憧れ…11月14日から始まる音楽座ミュージカル「リトルプリンス」はサンテグジュペリの「星の王子さま」を基にした作品で、1993年の初演以来、再演を重ね、今回、原作出版80周年を記念し再改定。王子さまが愛する重要な役「花」を演じているのが劇団のニューヒロイン・岡崎かのん（24）だ。高畑充希は「早大演劇研究会に入るため」逆算して“関西屈指の女子校”四天王寺中学に合格──入団のきっかけは？「3歳のとき