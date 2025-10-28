広島から４位で指名された北海学園大・工藤泰己投手（２２）が２８日、北海道札幌市内の同大で白武佳久スカウト統括部長（６５）、近藤芳久スカウト（６０）から指名あいさつを受けた。最速１５９キロを誇る右腕で、大学日本代表候補に選出された実績を持つ。新井貴浩監督（４８）が即戦力として期待していることを伝え聞くと、「来年１年間、１軍で投げ続けることを目標に練習を続けていく」と腕をまくった。指名あいさつの