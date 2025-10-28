巨人の加藤健２軍バッテリーコーチの退団が２８日、決まった。桑田真澄２軍監督の退団とともに球団が発表した。加藤コーチは新潟・新発田農から９８年ドラフト３位で巨人に入団。現役時代は巨人一筋で主に貴重な控え捕手としてチームを支え、１６年に現役引退した。その後は新潟アルビレックスＢＣを経て、２０年に３軍バッテリーコーチとして巨人復帰。２１年途中から２軍バッテリーコーチとして若手育成に尽力してきた。