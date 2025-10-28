日銀基調的なインフレ率を捕捉するための指標刈込平均２．1％に伸び加速 日本銀行が発表する貴重的なインフレ率を捕捉するための指標は、最も注目度の高い刈込平均が前年比+2.1％となり、前回の2.0%から伸びが加速。 加重平均は+1.4％と前回の+1.1％から伸びが加速、最頻値は+1.7％と前回の+1.9％から伸びが鈍化