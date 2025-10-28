富士Ｓ２着でＧ１・３勝のジャンタルマンタルがマイルＣＳ（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目標とし、選択肢を増やすため香港カップ（１２月１４日、シャティン競馬場・芝１６００メートル）へ予備登録を行ったことが分かった。１０月２８日、社台サラブレットクラブがホームページで発表した。