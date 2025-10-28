【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ ポンド円もユーロ円と同様に、一時的な調整局面を挟みつつも、高値圏での推移を維持している可能性。先週一時以来の204円に迫り、週明けは204円台を付けた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 204.00205.00（上昇加速時ターゲット）206.00 - **サポート**: 202.00200.0（心理的ポイント） RSI (14) 一時的な調整で70%超の過熱感が解消さ