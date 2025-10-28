日本時間午後１１時に１０月の米消費者信頼感指数が発表される。大方の予想は９３．４となっており、前月の９４．２を下回り、３カ月続けて低下するとみられている。１日から米連邦政府機関の一部閉鎖が続いており、１００万人超の米連邦政府職員の給与支払いが停止されている。こうしたことが影響して、予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS