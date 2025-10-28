小糸製作所 [東証Ｐ] が10月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.7％増の227億円に伸び、従来の17.0％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の410億円→510億円(前期は491億円)に24.4％上方修正し、一転して3.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前