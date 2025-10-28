【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ 南アランド円は他のクロス円と同様に、円売りの流れに乗った。直近では高値圏での推移、または継続的なレンジ相場の中で緩やかな上昇基調を維持している状況。南アの景気回復期待がランドの押し目買いを支える要因。22日発表された9月の南アフリカ消費者物価指数（CPI）のコア前年比がエコノミスト予想を上回ったこともランドを支えてた。 テクニカル分析: 継続的なレンジ