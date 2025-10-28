タレントの堀ちえみが２７日に更新したブログで、肘に近い右腕の上腕部分にしこりがあり、病院で検査したことを明かした。堀は「肘に近い右腕の上腕部分。皮膚の奥の方に、５ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた」と投稿。「日によっては半袖を着始めた頃で、温度差のため冷えた身体を擦った時に触れ…あれ？これナニ？コリコリしているような、でもプヨッともしているような」と触感について記した。外から見ても