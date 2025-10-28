テレビ朝日が２８日、都内の同社で定例社長会見を行い、西新社長らが出席した。１９日に放送された討論番組「激論！クロスファイア」（日曜、後６・００）で不適切な発言があった同番組司会を務めるジャーナリストの田原総一朗氏（９１）について言及。西社長は「ＢＳ朝日から発表されておりますように、司会者・田原氏の発言を受けて編成担当から厳重注意を伝えた上で処分について臨時の取締役会が開催されて協議された結果、