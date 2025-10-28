「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）延長十四回裏、ドジャースタジアムの大型スクリーンが故障するハプニングが起こった。テオスカーの打席中、場内の大型スクリーン２つのうち、左翼にあるものが故障。ビジョンの上部がかけた形となり、いびつな表示となった。気づいたファンがざわつく中、チームは１死一、二塁と好機を広げた。だがロハスが遊ゴロに倒れて、延長十五回へ