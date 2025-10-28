10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズのゲイブ・ビンセントが、左足首捻挫のため、2～4週間を欠場することになる見込みだと『ESPN』が報じた。 レイカーズ在籍3年目の今シーズン。190センチ88キロのガードは、開幕から3試合連続でスターターに名を連ねていて、平均24.0分3.7得点1.0リバウンド2.3アシスト1.0スティールを記録。ただ、27日に