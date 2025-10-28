フジオーゼックス [東証Ｓ] が10月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比77.1％増の11.5億円に拡大したが、通期計画の26.5億円に対する進捗率は43.4％にとどまり、5年平均の54.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.3％減の14.9億円に減る計算になる。 直近3