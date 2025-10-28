160センチの小柄なサイズから繰り出されるドリブルは、分かっていてもなかなか止められない。履正社の10番を背負うFW玉山煌稀は、両足の細かなボールタッチから相手の逆を突いて突破していくリズミカルなドリブルと、素早い動き出しと正確なファーストタッチで相手を一気にかわして加速していくドリブルが武器だ。引き寄せたり、持ち出したりするトラップと、そこからのアイデアの種類と選択するスピードなど、その身体に搭載