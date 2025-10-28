■自由の女神像を背に、指ハートしながらiPhoneを持った姿やビニール傘越しに玉森が視線を向けたショットなどが公開 【写真】玉森裕太雨の中の夜のお台場ショット Kis-My-Ft2玉森裕太が、夜のお台場で撮影した写真を公開した。 自由の女神と雨の絵文字とともに公開されたのは、大きめニットに身を包んだ玉森が、お台場にある自由の女神像を背に、指ハートしながらiPhoneを持った姿や、イルミネーション