Screenshot: Comet Lifehacker 2025年10月13日掲載の記事より転載 Perplexityが開発したWebブラウザ「Comet」は、そのAI機能に加え、強気な価格設定でも大きな注目を集めてきました。しかし先日、Perplexityは「Comet」を無料公開することを発表しました。当初、月額200ドル（約3万円）の「Perplexity Max」ユーザー限定で先行アクセスが開始され、その後、月額20ドル（約3,000円）の「Perpl