大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）からしこ名を草野から改める東前頭5枚目・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が28日、同センターでの力士会、赤ちゃん抱っこ撮影会に出席し、改名の経緯を語った。夏場所後、師匠が伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に代わったことで打診を受けていた。先代師匠（元横綱・旭富士）から「よしのふじ」の音は授かっていたため、「よし」に何を当てるかで検討したという。候補だった「