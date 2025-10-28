お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之（42）が27日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。学生時代の意外な才能を明かした。「高校生の時は簿記の資格取ってて学校で1位になった」と告白。「簿記の塾にも通って…“簿記部”っていう部活に学年1位だから呼ばれて“簿記の県大会がある”って言われた」と“スカウト”されていたことも明かした。「簿記の県大会ってわけ分かんないじゃな