お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史、ももいろクローバーZの百田夏菜子らが、AI（人工知能）と共演する日本テレビの新型ショートバラエティーコンテンツ「びっくりあいらんど」に出演する。AIが生成する“想像を超えた世界”を舞台に、人間とAIが予測不能な笑いを繰り広げる前代未聞の企画。11月17日から公式TikTokで配信がスタートする。同番組は、サイバーエージェントとの共同制作。「AIの島」を舞台に、AIが生み出す非現